Mear stjoer op it wetter yn natuergebiet Bantpolder

De Bantpolder is in fûgel- en planteryk stik natuer dat heart by Nasjonaal Park Lauwersmar. Yn 2014 binne der kaaidiken, keardammen en in mûne oanlein om it wetter better fêst te hâlden en om sâlt kwelwetter omheech te pompen.

Koartlyn binne dizze yngrepen troch in saakkundige tsjin it ljocht holden en dy sjocht dat dizze yngrepen fertuten dien hawwe. Dêrtroch krije bygelyks planten dy't sâlte kwel nedich hawwe in kâns.

Hielendal oplost binne de problemen mei it wetter noch net. De grûnwetterstân sakket noch te folle as it wetterpeil yn de Lauwersmar ûnderút giet. It gebiet leit relatyf heech. Ek wurde der te min greidefûgelpiken grut. Wyldkamera's dy't meikoarten ynstallearre wurde, moatte fêstlizze wat der misgiet.

Ljurk en piipljurk

It gebiet driget wol te ferrûgjen en dat is net goed foar greidefûgels. Frijwilligers besykje dat te kearen troch planten út te stekken. Der binne ek fûgelsoarten dêr't it wol goed mei giet. Foarbylden dêrfan binne de ljurk en de piipljurk. Dêr giet it elts jier better mei.