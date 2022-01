"Seksueel oerskriedend gedrach is altyd de skuld fan dejinge dy't de grins oergiet"

Wat is grinsoerskriedend gedrach?

"It ferskilt foar elk persoan wannear't ien in grins oer giet. De ien fynt dat it 'noch wol kin' as immen in hân op 'e knibbel leit, wylst in oar fynt dat soks echt net kin.

As ien it gefoel hat dat in oar in grins oergiet, dan kloppet dat altiten. Juridysk is dat in oar ferhaal, mar asto fielst dat ien te tichtby komt of dat it net kloppet, dan moat de oar dêr altyd nei lústerje."

Hoe soargje je derfoar dat je net in grins fan bygelyks je kollega oergeane?

"Dêr kinne je it oer ha. Asto it ferlet hast om dyn earm om ien hinne te slaan, tsjek even oft dat wol mei. Of ast in appke stjoerst, tink wol even nei wat it by in oar teweibringt. Dat hoecht hielendal net sa gek te wêzen. Minsken tinke wolris dat it dêr ûngemaklik fan wurdt, mar as je goed kontakt mei-elkoar ha, dan kinst dat prima freegje.

Ast no sjochst nei The Voice en oare ferhalen dy't wy hjir by Fier hearre... faak wit in dieder wier wol wannear't it net kloppet."