Sonny Stevens houdt z'n doel schoon: "Echt als team verdedigd"

Het was een groot verschil met de wedstrijd in oktober, toen Cambuur op eigen veld - in Bosschaarts woorden - werd weggespeeld door AZ. Is Cambuur zoveel beter geworden? "We proberen elke dag op de training beter te worden", zegt Bosschaart. "Alles doen we 100%. Dat vragen we ook van de spelers. Ik denk dat we een heel goed team hebben."

Een team dat z'n plek in de eredivisie heeft gevonden, zoveel is wel duidelijk. "Henk zei het deze week heel treffend: iedereen heeft het over de promovendus. Maar wij zijn geen 'promovendus' meer, we zijn eredivisieclub."