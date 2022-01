Sonny Stevens hâldt syn doel skjin: "Echt als team verdedigd"

It wie in grut ferskil mei de wedstriid yn oktober, doe't Cambuur op it eigen fjild - yn Bosschaart syn wurden - fuortspile waard troch AZ. Is Cambuur safolle better wurden? "We proberen elke dag op de training beter te worden", seit Bosschaart. "Alles doen we 100%. Dat vragen we ook van de spelers. Ik denk dat we een heel goed team hebben."

In team dat syn plakje yn de earedivyzje fûn hat, safolle is wol dúdlik. "Henk zei het deze week heel treffend: iedereen heeft het over de promovendus. Maar wij zijn geen 'promovendus' meer, we zijn eredivisieclub."