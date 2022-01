Cambuur pakt fertsjinstlik punt op besite by AZ

Nei it skoft hie Cambuur it dreger. Of miskien better sein: wie de druk fan AZ grutter. Evjen, Pavlidis en Jordy Clasie besochten it allegear, mar sy misten allegear de goede rjochting of de Cambuur-definsje koe de bal ta corner ferwurkje.

Dochs liet ek Cambuur noch wat sjen. Ynfaller Michael Breij wie út it neat ticht by de 0-1, mar doelman Peter Vindahl Jensen foarkaam dat.

Opportunistysker en gefaarliker

Stadichoan waard it spul fan AZ opportunistysker. Ynfaller Albert Guðmondsson fûn nei 70 minuten in oare ynfaller, Thijs Oosting. Dy naam de bal knap oan en skeat út de draai njonken.

AZ waard gefaarliker en gefaarliker. De grutste kâns wie tsien minuten foar tiid foar Dani de Wit. Nei in foarset fan Yukinari Sugawara naam er de bal wat gelokkich mei, mar doe stie er samar each yn each mei Stevens. De bal stuite op en fan tichtby kopte De Wit de bal njonken it doel.

30 punten

Mei it lykspul komt Cambuur op 30 punten út 20 wedstriden. De Ljouwerters steane foarearst op it sânde plak.