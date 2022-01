Nije tik foar sc Hearrenfean: thúsnederlaach tsjin hikkesluter

PEC Zwolle wie de meast gefaarlike ploech yn de begjinfaze. Mees de Wit wie mei in skot yn de koarte hoeke it tichtst by in doelpunt, mar doelman Xavier Mous koe syn ynset keare.

Flugge efterstân

Efkes letter kaam Rami Kaib yn it strafskopgebiet mei de hân tsjin de bal. Skiedsrjochter Martin van den Kerkhof koe net oars as in strafskop jaan. Bram van Polen bleaun rêstich en skeat de bal binnen: 0-1.

Hearrenfean moast yn de efterfolging. Anthony Musaba krige de earste goede kâns foar de Friezen, mar syn skot ferdwûn krekt njonken de goal fan PEC. Nei in lyts healoere kaam Hearrenfean wer yn de buert fan in doelpunt. Tibor Halilovic betsjinne Siem de Jong mei in wipperke en De Jong skeat de bal hurd tsjin de peal.