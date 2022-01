Dramatyske nederlaach LDODK yn Driebergen

De striid om de boppeste trije plakken is tige spannend. Achter favoryt Fortuna stride Blauw Wit, KZ en LDODK mei syn trijen om twa plakken yn de kampioenspûl. Alle trije ploegen ha nei sân duels acht punten. De wedstriid tusken Blauw Wit en KZ is fanwegen coronaperikelen by de Amsterdammers útsteld nei tiisdei 1 febrewaris.

Dramatyske earste helte

LDODK spile sneon, net foar it earst dit seizoen, in minne earste helte. Oanfallend waard in leech skotpersintaazje helle, wylst Dalto boppe gemiddeld doelpunten makke. Benammen de froulju fan Dalto wienen op dreef mei sân goals nei 18 minuten. Dalto stie doe mei 10-6 foar. By it skoft rûn de ploech út Driebergen sels út nei fiif goals ferskil: 14-9.

Comeback komt te let

Yn de twadde helte like LDODK werom te kommen. Benammen Marjolijn Kroon wie op dreef. As iennige spiler fan de Friezen helle sy in heech skotpersintaazje en se waard topskoarder mei tsien goals.

It wie net genôch foar de winst, want Dalto bleau hieltyd oan de goeie kant fan de skoare. Healwei de twadde helte kaam Dalto sels op 22-16. Femke Faber kaam doe yn de ploech by LDODK en skoarde twa kear. De slotfaze waard sa noch tige spannend.