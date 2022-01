Deadskiste by demonstraasje tsjin houtkachels yn Ljouwert

It giet om de aksjegroepen Stop Houtrook Nu en Friezen voor Frisse lucht, dy't yn it sintrum fan Ljouwert de oandacht lûke woenen. Dêrfoar hienen se in deadskiste mei, om út te byldzjen dat houtreek deadlik is.

Wat de groepen oanbelanget moat der dêrom in ferbod op houtstook komme.

Neffens ûndersyk komme der folle mear skealike stoffen frij by it stoken fan hout as by it gebrûk fan in CV-tsjettel. Organisaasjes as Milieucentraal tinke dat it mei foarljochting en goed hout mooglik is om op in ferantwurde manier te stoken.

Wjerstân yn de ried

It Ljouwerter riedslid Petra Vlutters krige (GrienLinks) in rampbrief oerlange by de demonstraasje. Sy tinkt ek dat der genôch bewiis is dat houtkachels skealik binne, mar fernimt dochs in soad wjerstân tsjin maatregels yn de ried.

Sels sjocht Vlutters it leafst in ferbod op houtstook yn wenwiken, har partij is dêroer noch ferdield. Mei skriftlike fragen wol de partij útsykje wat de gemeente dwaan kin om skealike effekten fan houtstok te ferminderjen. Vlutters is net benaud foar wjerstân: "Je weet gewoon dat het beter is om niet te doen dan wel te doen."