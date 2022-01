Bianca Bakker werhellet keunststikje: maratonwinst yn Eindhoven

It wie in wedstriid wêryn't geregeld froulju besochten om fuort te kommen op it swiere iis, mar suksesfolle ûntsnappingen wienen der net.

Lisa van der Geest luts de einsprint oan, bleau ek lang op kop, mar waard yn de lêste bocht binnen troch ynhelle troch Bakker. Dy joech har foarsprong net mear fuort. Efter Bakker en Van der Geest waard Brit Qualm tredde.

Bakker hie net tocht dat se har prestaasje fan in wike lyn werhelje koe. "Ik wit dat it iis op It Hearrenfean my leit", sei se foar de kamera fan schaatsen.nl. "Dat is rap iis, dêr kin ik it makliker ticht ride. Hjir is it superswier, ik hie net ferwachte dat it in massasprint wurde soe."