Natuerminister komt yn 'e kunde mei it Waad

It moat ek in mienskiplik natuerbehear mooglik meitsje fia de saneamde Beheerautoriteit Waddenzee. Dêr sitte alle natuerbehearders fan it Waad oan ien tafel. In soad fan dy partijen plus de Waadferiening hawwe ek om sa'n dúdliker belied frege. Mar dat nije belied moat noch makke wurde en komt te let foar de gaswinningsplannen by Ternaard. Dy proseduere rint gewoan troch.