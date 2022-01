De Friesche Club krijgt beroemd stuk biljartlaken bij viering 111-jarig jubileum

Dat ze het nu vieren, heeft te maken met de huidige situatie van veel verenigingen. Die hebben last van teruglopende ledenaantallen. Nieuwe leden vinden is lastig, helemaal in tijden waarin ze niet open zijn.

La Riviere: "Het is daarom vooral ook symbolisch dat we dat nu met 111 jaar doen. De verenigingen kunnen de steun goed gebruiken. We hopen ook echt dat we zo kunnen laten zien dat ook wij open kunnen."

Nieuwe leden

Bij De Friesche Club hopen ze snel de hoezen weer van het biljart te trekken. Het ledenaantal loopt terug en dat is niet goed voor de sport. "Wij kunnen hier wel wat nieuwe leden gebruiken", zegt Van der Veen.

Ook Jaspers hoopt op meer nieuwe aanwas: "Het is een hoffelijke sport. Driebanden is niet simpel. Het vergt veel tactisch inzicht maar je wilt altijd beter worden. Dat is er zo mooi aan." Van der Veen is het daarmee eens: "Ik ben 83, maar het hoofd is nog goed. Dat komt door het biljarten."