De Friesche Club kriget ferneamd stik biljertlekken by fiering 111-jierrich jubileum

Dat se it krekt no fiere, hat te krijen mei de hjoeddeiske situaasje fan in soad ferienings. Dy ha lêst fan weromrinnende lede-oantallen. Nije leden fine is dreech, hielendal yn tiden dat se net iepen binne.

La Riviere: "Het is daarom vooral ook symbolisch dat we dat nu met 111 jaar doen. De verenigingen kunnen de steun goed gebruiken. We hopen ook echt dat we zo kunnen laten zien dat ook wij open kunnen."

Nije leden

By De Friesche Club hoopje se gau de hoezen wer fan it biljert te lûken. It ledetal rint werom en dat is net goed foar de sport. "We kinne hjir wol nije leden brûke", seit Van der Veen.

Ek Jaspers hopet op mear nije oanwaaks: "Het is een hoffelijke sport. Driebanden is niet simpel. Het vergt veel tactisch inzicht maar je wilt altijd beter worden. Dat is er zo mooi aan." Van der Veen is it dêr mei iens: "Ik bin 83. Mar it kopke sit noch goed. Dat komt troch it biljerten."