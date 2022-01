Fryske froulju foarmje top fjouwer nei earste dei NK sprint

Letter op de middei ride de manlju noch de 1.000 meter. Ek by de manlju mei de winner fan it NK yn maart nei it WK.

By de manlju ûntbrekke ek in pear grutte nammen, lykas Kai Verbij en Hein Otterspeer. Kjeld Nuis stie wol oan de start, mar nei sa'n 200 meter like er in blessuere op te rinnen. Hy notearre gjin tiid.