HEA! De trijeling fan Warten

De famylje Peenstra fan Warten krige yn 2008 in trijeling. Se hiene ek al trije bern, dus dat waard in hiele drokte. HEA! wie der yn 2008 en 2009. Anna, Hinke en Eeuwe diene it doe bêst. De Peenstra's sjogge werom op in drokke perioade. Mar se sitte deryn en gean troch. Yn 2022 is it noch altyd in soad regelerij mei alle bern en de planningen. Heit en mem fiele harren wol ris in taksysjauffeur, mar se rêde harren bêst.