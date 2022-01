Reina Anema moat nei 500 meter yn efterfolging op NK allround

It twadde plak wie yn 39,35 foar Gioya Lancee en it tredde plak gie mei 39,45 nei Merel Conijn. Kim Talsma fan Grou wie mei 40,69 de bêste Friezinne. Sanne Westra fan Drachten waard trettjinde mei in nij persoanlik rekôr fan 40,99.

Op it NK is noch ien startbewiis foar it WK allround te fertsjinjen. Titelferdigener Antoinette de Jong fan Rottum docht net mei oan it NK, om't se al wis it fan it WK en har graach tariede wol op de Olympyske Spelen kommende moanne.

Letter op sneon stiet de 3.000 meter foar de froulju op it programma. Dêrop moat Anema no hast tsien sekonden goedmeitsje op klassemintslieder Dul.