Anema sânde nei earste dei NK allround, Tjerk de Boer fiifde

Op de 500 meter waard De Boer twadde mei in tiid fan 36,20 en op de 5.000 meter tolfde yn 6.35,32. Veenje ried op de koarste ôfstân nei 37,92. Op de 5.000 meter sette er in persoanlik rekôr del: sântjinde yn 6.45,21.

Talsma stelt teloar

Talsma einige op de 500 meter as achttjinde mei 38,75. Dêrmei wie er 2,65 sekonden stadiger as winner Louis Hollaar en wist er dat er op de oare ôfstannen in soad tiid goedmeitsje moast. Omrekkene nei de 5.000 meter wie Talsma syn efterstân op Hollaar leafst 33 sekonden.

Mar op de 5.000 gong it ek net goed by Talsma, dy't gewoanwei just sterker is op de langere ôfstannen. Yn de lêste rit sette er in tiid del fan 6.31,40. Dêrmei wie er hast fyftjin sekonden stadiger as Marcel Bosker, dy't de ôfstân wûn. Talsma waard achtste.