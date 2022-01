Anema op sânde plak nei earste dei NK allround, Talsma moat yn efterfolging

Op it NK is noch ien startbewiis foar it WK allround te fertsjinjen. Titelferdigener Antoinette de Jong fan Rottum docht net mei oan it NK, om't se al wis it fan it WK en har graach tariede wol op de Olympyske Spelen kommende moanne.

Op snein steane foar de dielnimsters noch de 1.500 en de 5.000 meter op it programma.