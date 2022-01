Stellen auto crasht op oprit Wâldwei by Ljouwert yn sleat, ien persoan ferwûne

It ûngelok barde om sawat kertier oer njoggenen. De auto ried doe rjochtút yn in bocht. Meardere helptsjinsten en een traumahelikopter waarden oproppen fanwege it ûngelok. De oprit hat in skoft ôfsluten west. De brânwacht hat de persoan derút helle. Dy is mei ferwûnings oerbrocht nei it sikehûs. De oprit hat in skoft ôfsluten west.

De oarsaak fan it ûngelok is noch ûndúdlik. In wykplysje yn Ljouwert twittere earder sneontemoarn om út te sjen nei in sulverkleurige stellen Ford Ka, Letter waard befestige dat de auto fan it ûngelok de stellen auto wie.