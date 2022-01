Hûnderten soarchmeiwurkers driigje baan kwyt te reitsjen troch long-covid

OMT-foarsitter en RIVM-direkteur Jaap van Dissel sei freed tsjin de NOS dat it no noch te betiid is om omikron as in gryp te beskôgjen.

"Griep heeft een ander ziektebeeld en ook de consequenties zijn anders. Je weet ook nog niet wat er na de omikron aan nieuwe varianten gaat opduiken. De griep speelt in de winter en we zien bij corona nu veel meer een continue strijd waarbij de ene variant wordt verdrongen door de volgende variant", seit Van Dissel. "Dat de huidige variant minder ziekmakend lijkt is winst, maar het is geen garantie dat dit ook bij een volgende variant ook het geval is."

Freedtejûn kamen de leden fan it Outbreak Management Team byinoar, om te oerlizzen oer nije corona-advizen oan it kabinet.