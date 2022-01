Boarnen Den Haag: 'OMT advisearret weriepening fan alle sektoaren oant 20.00 oere'

It Outbreak Management Team seit dat it ferantwurde is om de maatskippij oant 20.00 oere te weriepenjen. Dat sizze boarnen yn Den Haag tsjin NRC. It kabinet is fan doel dit advys te folgjen, mar it hat noch twivels oer de slutingstiid fan 20.00 oere. Mooglik komme der útsûnderingen foar teäters en publyk by sportwedstriden of ferskoot de ferplichte slutingstiid nei 22.00 oere.



De weriepening sil wol plakhawwe ûnder strange betingsten, sizze de boarnen. It giet dan bygelyks om in beheind tal besikers, it gebrûk fan coronatagongsbewizen en ferplichte sitplakken.



Moandei oerleit it kabinet oer it advys fan it OMT. Tiisdei meitsje premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers fan Folkssûnens op in parsekonferinsje bekend wat de nije coronaregels binne.