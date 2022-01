Omrop TIP: De dreamen fan Jan Mesyntsje

Salomo syn earste rjochtspraak

It ferhaal achter 'Salomo syn earste rjochtspraak' is net sa bekend. Ids Krol, âld-skoalmaster en doarpshistoarikus fan Sumar, ûntduts yn de gemeenteargiven fan Tytsjerksteradiel in pear ûnthullende brieven. It wie foar in plattelânsjonge fan ienfâldige komôf mei in ôfwikende persoanlikheid net maklik om syn talinten te ûntwikkeljen.

Mar Jan wie in trochsetter. Fjouwer jier lang wurke er oan syn selsopleine masterproef. En doe't er klear wie, rûn it hiele doarp Sumar út om de masine yn wurking te sjen. De rest fan de provinsje folge, en dêrnei it hiele lân.