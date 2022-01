Maarten Goudzwaard nei de Twadde Keamer: "Gjin spyt fan oerstap nei JA21"

Goudzwaard krijt in swiere portefúlje. "Ik hâld my ek dwaande mei it wendossier. Ik mei ús oanfalsplan presintearje." Op de eftergrûn is er dêr al hurd mei dwaande. "Ik wurkje no al in tal dagen yn de wike yn Den Haag as beliedsmeiwurker."

Ynset foar Lelyline

Goudzwaard hopet wat foar Fryslân te betsjutten. "It oanfalsplan foar it wenjen kin ek syn útwurking yn Fryslân hawwe. Ik sil ek sjen nei wat ik betsjutte kin foar de lobby foar de Lelyline. Wy leauwe echt yn in it fersimpeljen fan prosedueren en regeljouwing. De Lelyline kin echt in oanfolling wêze. It kin in braindrain fan minsken út Fryslân tsjingean."

Ferromming

It coronadossier falt ek ûnder syn wjukken. Hy wurdt alle wiken bypraat troch Pouw-Verwij, dy't dokter is. Goudzwaard hopet dat de hoareka en kultuer sa gau as mooglik iepen kinne. "It wurdt tiid. Wy komme no echt yn in endemyske faze, it tal IC-opnamen nimt ôf, minsken wurde minder faak siik. Dus ik hoopje dat der tiisdei ek echt wat barre sil."