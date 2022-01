Trije jonges ferwûne by botsing tsjin beam en stek by Hurdegaryp

In jongeman fan 19 jier út de gemeente Ljouwert en in 18-jierrige út Tytsjerksteradiel binne yn sân hasten mei de ambulânse nei it sikehûs brocht. In fan harren moast nei it UMCG yn Grins, de oare nei it MCL yn Ljouwert. De tredde, in jonge fan 16 jier út Tytsjerksteradiel, kaam der mei licht ferwûnings fanôf. Hy is ek nei it sikehûs brocht.

It ûngelok barde om healwei twaen nachts hinne. De auto rekke yn de slip, wêrnei't de botsing folge.