Fêste gasten camping Noardwâlde poerlilk: nije eigeners skrasse 120 plakken

De besitters fan in steancaravan wurdt frege om harren plak foar 1 april leech op te leverjen. Wa't dat docht krijt 'út coulance' in fergoeding fan 1.500 euro. Wa't net foar 1 maart op it opsizzen fan de hier reagearret, kin juridyske stappen ferwachtsje.

Under it brief steane allinnich de foarnammen fan de nije eigeners en in e-mailadres as iennige kontaktmooglikheid.