Flyers yn seis sterke minuten foarby taai Mechelen

De Flyers komme sterk werom yn it begjin fan de twadde perioade. Nei 1 minút en 12 tellen wurdt it 1-2 troch Roope Nikkilä, en in heale minút letter soarget Lars den Edel al foar de lykmakker: 2-2. It spul golvet op en del en beide ploegen krije kânsen.

Mar it is wer Mechelen dat de foarsprong pakke kin. Flyers-goalie Jeff Honebeeke kin net foarkomme dat Vadim Gyesbrechs de puck snoeihurd yn it dak fan de goal jaget en de 2-3 op it boerd set.

Bliksemstart tredde perioade

Yn de lêste perioade kamen de Flyers messkerp út de klaaikeamer. Binnen twa minuten waard de efterstân ombûgd yn in foarsprong troch Riku Pitkänen en Marc Nijland. En yn de fjouwer minuten dêrnei foelen nochris 4 treffers en wie it duel spile. Roope Nikkilä makke syn twadde en tredde goal, en Jasper Nordemann en Lennart Vosmer soargen foar de einstân.