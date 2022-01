Nederlân biedt ekskuzes oan UNESCO oan om it Waad

Dêrneist makket Nederlân ek ekskuzes foar de lette reaksje op twa brieven mei soargen oer dit en oare foarnommen aktiviteiten yn it Waad as UNESCO-wrâlderfguodgebiet. Dat skriuwt de permaninte fertsjintwurdiger by UNESCO fan Nederlân, ambassadeur Hans Wesseling.

Brief mei fragen

Neidat der fan Skiermûntseach ôf en troch de Waadferiening by UNESCO alarm slein waard oer de komst fan in stroomkabel troch Skiermûntseach, de gaswinning by Ternaard en de sâltwinning yn it Westlike Waad, stjoerde de organisaasje yn maaie fan ferline jier in brief mei fragen hjiroer nei Nederlân.

Omdat dêr gjin reaksje op kaam, kaam der yn novimber noch in brief achteroan wêryn UNESCO oankundige Nederlân yn it strafbankje te setten by earstfolgjende oerlis. Der waard in reaksje easke foar 15 jannewaris fan dit jier.

Om it oantreden fan it nije kabinet krige Nederlân noch wol eefkes útstel, mar de brief mei antwurden is no wol ferstjoerd.

Ternaard

Yn de brief en ek yn antwurden op Keamerfragen troch minister Christianne van der Wal-Zeggelink lit it kabinet witte de prosedueres oangeande de gaswinningsplannen by Ternaard troch te setten. De NAM moat wol sa hjir en dêr wat ynformaasje oanfolje en yn maart folget in definityf beslút.