Undernimmers biede gemeente plan oan foar útwreiding fleanfjild Drachten

De inisjatyfnimmers, allegearre fêstige op it fjild, hoopje dat dêrmei ek nije bedriuwen harren fêstigje sille op it fleanfjild. "Dit plan 'behelst' in idee dat meardere bedriuwen hjir op it fjild wat dwaan kinne", sa fertelt inisjatyfnimmer Lieuwe Koostra.

Permaninte status

As dat bart smyt dat ek wer jild op en dat is wol nedich foar it behâld fan it fleanfjild en de nije plannen. De ôfrûne tiid waard it stipe troch de gemeente Smellingerlan mei 20.000 euro yn it jier.

Dit is yn it nije plan net mear nedich as it fjild in permaninte status krijt as fleanfjild. Dan wolle de njoggen ûndernimmers wol ynvestearje. En neffens wethâlder Robin Hartogh Heys (D66) fan de gemeente Smellingerlan sit dêr no krekt it knyppunt: "Als zij investeren, dan krijgen ze ook positie."

Behear

De Stichting Vliegveld Drachten beheart it fleanfjild en dat sil ek sa bliuwe. "Ik tink dat it foar de eksploitant wol handich is om yn nau kontakt te wêzen mei de brûkers en yn dy foarm soe it wol moai wêze dat wy wat meiprate kinne", fertelt inisjatyfnimmer Mark Bakker.