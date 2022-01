Hearrenfean-trainer Jansen oer minne wike: "Daar voel ik mij verantwoordelijk voor"

De kompetysje giet sneon foar sc Hearrenfean fierder mei de thúswedstriid tsjin PEC Zwolle. Dy ploech stiet ûnderoan, mar mei in nije trainer en wat nije spilers en de winst op Willem II lykje se der wer yn te leauwen.



Jansen: "Zij hebben afgelopen week de bekerwedstrijd ook verloren. Maar ook dit wordt weer een lastige pot. Zij hebben het systeem veranderd. Ze hebben er een paar spelers bijgekregen en er zit veel enthousiasme en opportunisme in de ploeg. We moeten echt weer aan de bak".

Fitte seleksje

De seleksje fan sc Hearrenfean is sa goed as folslein fit. Nicolas Madsen is wer werom. Allinnich Arjen van der Heide is noch blessearre. Nije oanwinst Sydney van Hooijdonk sil der sneon noch net by wêze. Der moasten freed noch wat formaliteiten ôfwikkele wurde.

Neffens Johnny Jansen is Van Hooijdonk lykwols wedstriidfit en as hy komt is er ek ynsetber. Hoe't de pikoarder der dan yn de spits út sjen sil, lit de trainer yn it midden. Hy is bliid dat de nije spits der is. sc Hearrenfean siket no noch wol in middenfjilder.