Ireen Wüst set Fryske ploechgenoaten yn 'e moaie manljusposters

Femke Kok sit al sûnt it olympysk kwalifikaasjetoernoai fan ein desimber yn karantêne mei har heit en mem. "Sy wurkje no alle twa thús en wy komme eins nearne. It is thús sitte, nei Thialf om te riden, dêr efkes ite en wer nei hûs. It is wol hiel noflik dat sy dat foar my dwaan kinne. Dat is better as yn in hotel."

De coronasituaasje

Wüst is hielendal klear mei de situaasje. "Ik ben blij dat ik na de Spelen mijn sociale leven weer kan op pakken. Familie en vrienden weer mag knuffelen." Dêrneist hat se der ek wol nocht oan om nei Sina te reizigjen.

Michelle de Jong: "Ik zie bijna niemand. Ik woon met een teamgenoot, met mijn vriend. Zo nu en dan zie ik mijn ouders, maar die zien ook bijna niemand. Ik zie Antoinette eigenlijk ook niet. Zij zit natuurlijk in een andere ploeg en in een ander hotel. Dus dat is wel apart."