Piet Paulusma beneamd ta ridder yn de Oarder fan Oranje-Nassau: "It docht in soad mei my"

De Harnzer begûn yn 1985 as waarman by Omrop Fryslân op de radio. Op 1 desimber fan dat jier naam er it moarnswaarberjocht oer fan Hans de Jong fan De Gordyk. It wie it begjin fan in lange karriêre op radio en telefyzje.

Nijsgjirrich nei it waar

Paulusma syn ynteresse yn it waar begûn ein jierren 70. Hy folge in kursus, kocht boeken en waard waarnimmer. Hy wurke noch by de PTT, mar regele sels dat er ynsjoch krige yn it waar.