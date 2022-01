Sven Roes yn triennen troch ôfskiedsrap fan syn bêste maat

Sven Roes en Steyn Land meitsje tegearre in flog ûnder de namme Broezn. Yn de fideo's fertelle sy oer harren shorttracklibben en dogge sy bepaalde challenges, sa as in dei libje sûnder jild út te jaan en makken se in rap (Broezn - On the road).

Mar yn dizze tiid sjogge de maten inoar eins net mear. Roes is in soad oan it trainen en om gjin corona te krijen, sjocht hy sa min mooglik minsken. Om syn maat op te moedigjen, hat Steyn in nûmer skreaun foar Sven.