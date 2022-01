HEA! Allinne mar Zundapps

Der bestiet foar Jelle de Lang fan Winsum mar ien brommermerk en dat is Zundapp. Sûnt hy as jonge fan 16 in brommer fan dat merk fan syn âldere broer oerkrige, is hy hielendal ferkocht. Yn syn skuorke pielt hy krekt salang oan âlde Zundapps oant dy wer orzjineel en as nij binne. Dat fynt Jelle eins it moaiste, hy rydt der net folle op. Want as it bygelyks reint, komme syn brommers net bûten.