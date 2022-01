Mear ûnfrede by bewenners needopfang Ljouwert: "De lontjes worden korter"

"Na een paar maanden in de noodopvang begint het steeds moeilijker te worden", jout Jacqueline Engbers oan, wurdfierder by it COA. "Een paar weken wonen in een noodopvanglocatie is ok, maar een paar maanden is niet te doen. Niet zonder uitzicht op een betere plek, althans", vertelt Engbers.

Spanningen

De earste flechtlingen kamen begjin novimber oan. Yn totaal wenje der no sa'n 600 flechtlingen. Nei in moanne die út petearen mei flechtlingen al bliken dat der sprake wie fan spanningen yn de hal.

Bewenners hiene te lijen fan lûdsoerlêst om't oaren oant let yn de nacht oan it gokken, tafelfuotbaljen en -tennisjen wiene. Troch de iepen romten is der net in soad privacy yn de hal. De measte klachten geane dus ek oer in brek oan privacy en lûdsoerlêst. Ek misse bewenners de mooglikheid om sels iten te sieden.