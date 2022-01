Cambuur werom op histoaryske Alkmaarske grûn mei twa nije nammen

Linkerferdigener Alex Bangura krige ferline wike tsjin Sparta Rotterdam syn fiifde giele kaart en is dêrtroch skorst. Foar syn ferfanger Sekou Sylla betsjut it syn debút by Cambuur. Hy waard twa wiken lyn oernaam fan TOP Oss. It giet hurd mei Sylla, hielendal om't hy oant ôfrûne simmer spile by de amateurs fan Excelsior Maassluis.

De technyske stêf fan Cambuur hat freed noch efkes mei Sylla sitten om him op syn gemak te stellen, fertelt assistint-trainer Pascal Bosschaart. "Wij hebben hem voor de training apart geroepen en geprobeerd de druk weg te nemen. Hij kan het eigenlijk niet fout doen morgen."

Net ferbiten

Doke Schmidt mei wer yn de basis begjinne. Hy krige in reade kaart yn de Fryske derby tsjin sc Hearrenfean en miste dêrtroch de duels mei Heracles Almelo en Sparta Rotterdam. Syn lêste earedivyzjeduel datearret dus fan in moanne lyn. "Tuurlijk wil je graag spelen, maar ik heb me niet verbeten. Ik heb vorige week tegen RKC nog een oefenwedstrijd meegedaan. Maar dat ik weer in de eredivisie kan spelen, is fijn."