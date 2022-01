Fier oerspield mei reaksjes nei útstjoering oer The Voice: "Noch in soad wurk te dwaan"

It lit neffens Van Dam te sjen dat seksueel grinsoergeand gedrach in folle grutter probleem is as tocht. "It is hiel goed dat der mear omtinken komt foar dit ûnderwerp. Ast sjochst wat der op ús chat foarby komt, dan docht ek wer bliken dat it sa'n grut maatskiplik probleem it is. En dat it alle groepen yn de mienskip rekket."

Dêrom is it goed dat it no oan de oerflakte komt, fynt Van Dam. "Mar we ha ek noch in soad wurk te dwaan."