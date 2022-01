De toan fan Nelleke IJssennagger: "Oare taal"

"Sa docht neffens ûndersikers bliken dat it nimmen fan rasjonele besluten dy makliker ôfgiet yn dyn twadde taal as yn dyn memmetaal. Dat is in nijsgjirrich gegeven yn in meartalige omjouwing lykas hjir yn Fryslân, of eins yn hiel Nederlân.

Dit Foreign Language Effect, oftewol bûtenlânske taaleffekt, wie al langer bekend yn 'e talige en sosjale wittenskippen. Mar nij ûndersyk wiist út dat der noch in bykomstich effekt is, in soarte fan ôflate útkomst. By it nimmen fan morele beslissingen yn dyn eigen taal wurde dyn besluten nammentlik rasjoneler as it dilemma dat foarlein wurdt troch ien mei in bûtenlânsk aksint.

As net-memmetaal sprekker Frysk, as ien mei in aksint, haw ik myn hoop op rasjonele besluten troch mysels en troch oaren hjir no ek op fêstige. Dêrneist hoopje ik fansels om 'e nocht op in kumulatyf effekt; de mear talen wy leare, de rasjoneler de beslissingen binne.

It ynsjoch set my yn alle gefallen oan it tinken. Yn it foarste plak set it my oan it tinken oer it belang fan taalferskaat. Mar ek oer it belang fan it hearren fan ferskate aksinten by it nimmen fan besluten. Dat witst fansels bêst, mar der op syn tiid op wiisd wurde is net ferkeard.

Eins is it in moai argumint om dy net te skamjen foar dyn aksint of it feit dat de fiertaal dyn memmetaal net is, mar om dit krekt om te setten ta in foardiel. It is trouwens ek in hiel goed argumint om it learen fan ferskillende talen te befoarderjen, mocht dêr noch in argumint foar nedich wêze.

Taalferskaat stiet yn ús regio faak terjochte yn it omtinken, op allegearre wizen. Fan 'e wike noch lies ik oer it nije wurdboek fan it Tessels. Dizze taal, ferbûn oan in dúdlik fêst plak, it eilân, is optekene troch immen mei de passende namme Plaatsman. De klanken fan it Tessels bringe de makker nostalgy, omdat it him werombringt nei syn fakânsjes en noflike jeugdmominten op it eilân. Dat is miskien net rasjoneel, mar wol hiel noflik. Soksoarte nostalgy, it fêsthâlden wolle oan it gefoel fan fakânsje, is foar in soad minsken in driuwfear om in taal te learen.

Sille nostalgy en it Foreign Language Effect, mei it ôflate effekt fan it aksint, as emosjonele en rasjonele faktoaren ús skiednis, dy't dochs foar in part fan beslissingen gearhinget, beynfloede hawwe? Soe Nederlân der oars by lein ha as Loadewyk Napoleon net 'Iek ben Konijn van Olland' mar yn Algemien Beskaafd Nederlânsk of yn it Tessels him as baas fan Hollân oankundige hie? Moatte wy de skiednis op 'e nij besjen mei dizze nije ynsichten yn ús efterholle?

Aktueler noch is de fraach oft wy ús beslútfoarming no besjen kinne mei dit yn 'e efterholle, troch it belang fan aksinten te ûnderstreekjen en sels miskien de stim mei it oare aksint te wêzen. Want as dit aksinteffekt as driuwer fan rasjonele besluten bygelyks ek jildt foar it aksint fan it noarden of fan de kultuersektor, dan stiet der in rige oan rasjonele en morele besluten om nommen te wurden en likefolle frijwilligers dy't it dilemma wol yn harren aksint foarlizze wolle."