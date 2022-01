Earste poppenijs fan 2022 yn AquaZoo: in wytgesichtsaky

Yn AquaZoo libje op it stuit fjouwer bisten fan de soart: de âlden, de twa jier âldere sus en it poppe-aapke. De apen diele yn de bistetún har ferbliuw mei de Azara's agouti, in pinché-aap en in twafingerige loaiker.

De grutte sus ferhûzet ynkoarten nei in oar bistepark, foar in oar managementprogramma. Kreijkes: "Het is heel fijn dat we op deze manier kunnen bijdragen aan het in stand houden van een gezonde populatie van deze apensoort."

Wytgesichtsaky's binne tusken de 32 en 40 sintimeter lang en tusken de 1,5 en 2 kilo swier. Se tankje har namme oan de kleur fan it gesicht fan it mantsje. Froukes ha allinnich twa wite strepen by de noas del. De bisten kinne sa'n 15 jier wurde.