Hobbels A32 wurde oanpakt: part fan dyk fannacht ticht

It is al langer bekend dat de dyk net altyd like noflik rydt, troch tal fan hobbels. Dykynspekteurs fan Rykswettersteat fine dat de situaasje no sa slim is, dat ûnderhâld net wachtsje kin.

Op seis of sân plakken wurde de hobbels fuorthelle. De rydbaan is fan freedtejûn 21.00 oere oant en mei sneontemoarn 6.00 ticht.

Omride

It ferkear dat fan de rjochting It Hearrenfean nei Ljouwert ta wol, kin omride oer de A7 en de N31. Rykswettersteat pleatst buorden om de omliedingsrûte oan te jaan.

Letter dit jier wurdt it probleem struktureel oanpakt.