Fryske glêstúnbou hat te lijen fan hege enerzjyprizen: berop op kabinet dien

Van Overbeek hat it wol dreech. Mei de hegere prizen fertsjinnet er de gasrekken net werom. "We hebben wel afspraken, maar dit is allemaal op de korte termijn. We hebben juist behoefte aan perspectief voor de langere termijn."

Ynnovaasje nei duorsume enerzjy

De kosten binne heech op it stuit. "We verwarmen de kassen met motoren die op gas draaien en de verwachtingen zijn niet positief. Vorig jaar hebben we er al voor gekozen om over te schakelen op ledverlichting. Dat zorgt ervoor dat we voor 40 procent stroom besparen."

Regeljouwing

Fierder siket Van Overbeek nei mear manieren om enerzjy te besparjen. Mar hy hopet ek op stipe út de polityk, want de regeljouwing soe neffens him wol wat flotter en behelpsumer kinne.