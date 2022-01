Fûgelbeskerming oerwaget juridyske stappen om spjirringfiskerij by slûzen Ofslútdyk

Beswieren fan de natuerbeskermers, mar ek fan de provinsje Fryslân en Rykswettersteat Noard-Nederlân ha dat net tsjinhâlde kinnen. Vogelbescherming Nederland hat út namme fan de natuerorganisaasjes besocht dit te kearen en tinkt no nei oer in gong nei de rjochter, seit Ruud van Beusekom.

Eksperts yn de earm naam

"We overwegen om een voorlopige voorziening aan te vragen om de visserij te stoppen", seit er. "Daarvoor hebben we visserij- en vogelexperts in de arm genomen."

De natuerorganisaasjes binne der benaud foar dat it noch jierren tastien wurdt, as se it no net tsjinhâlde.

De spuislûzen binne wichtich foar de spjirring. Hielendal neidat Rykswettersteat it gebrûk fan de slûzen sa oanpast hat dat fisken makliker hinne en wer swimme kinne. De spjirring hat it swiete wetter nedich om foar neiteam te soargjen.