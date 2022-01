Sûnensdirekteuren GGD'en: ferromje karantênebelied skoalbern

"Het debat met het nieuwe kabinet lijkt verrekt veel op de vorige debatten. Mosterd na de maaltijd", sei SP-Keamerlid Maarten Hijink justerjûn yn it debat oer it coronabelied. Yn de hjoeddeistige situaasje wurde besluten oer it belied pas yn de Keamer bepraat nei't se nommen binne.

Better foar draachflak

Hijink tinkt dat it it draachflak te'n goede komt as der oars mei de beslútfoarming omgien wurdt. In OMT-advys wol er fuortendaliks iepenbier hawwe as it der is. Dan kin it kabinet oan de Keamer foarlizze hokker maatregels der oerwage wurde, en kin dêr dêrnei it debat oer fierd wurde.

It kabinet komt begjin febrewaris mei in 'herijking' fan de corona-oanpak. Premier Mark Rutte sei it fersyk fan Hijink te begripen en sei ta dat dat idee ek meinommen wurdt de kommende wiken. Hy sei wol dat it "kabinet zich laat inspireren, maar ook zelf over de vorm nadenkt".