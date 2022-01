Lanlik 57.549 nije coronabesmettingen | Stille protestaksje op it Amelân

Op it stuit is likernôch ien op de 75 Nederlanners besmet mei it coronafirus, seit soarchminister Ernst Kuipers. It tal minsken dat sa siik wurdt dat sikehûssoarch nedich is, bliuwt relatyf gelyk. Kuipers seit dat de útfal yn de maatskippij wol grut is.

It RIVM melde freed 57.549 nije coronabesmettingen, in nij deirekôr. It tal besmettingen rint sa hurd op dat de systemen it net byhâlde kinne. De efterstân is yn de ôfrûne fjouwer dagen oprûn nei om ende by 30.000 positive gefallen. Dy gefallen binne wol befêstige, mar noch net registrearre.