Coronanijs fan 21 jannewaris: 1 op 75 Nederlanners op it stuit besmet mei coronafirus

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teloarsteld dat der foar it wykein gjin dúdlikheid kaam is oer ferrommingen fan de coronamaatregels. Premier Mark Rutte woe yn de parsekonferinsje nei de ministerried allinnich sizze dat hy "gematigd optimistisch" is dat it kabinet tiisdei ferrommingen oankundigje kin. Dêrby wurdt as earste sjoen nei sektoaren dy't harren doarren noch sletten hâlde moatte, lykas de hoareka en de kultuersektor.

KHN lit witte dat út alle petearen dy 't it freed yn polityk Den Haag fierd hat, docht bliken dat "de seinen op grien stean foar in weriepening fan de hoareka". Fan 26 jannewaris ôf soe de sektor dan iepen meie oant 20.00 oere.

"Natuurlijk was het beter geweest om dit nieuws vandaag officieel bevestigd te hebben gekregen van het kabinet, want ondernemers moeten kunnen plannen, medewerkers inroosteren én inkopen kunnen doen", seit in wurdfierder.