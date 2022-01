Boargemaster Smellingerlân lilk: messeferbod pas yn 2023

Al yn novimber 2020 pleiten in soad boargemasters foar sa'n messeferbod. Rijpstra die dat nei de dea fan Roan Brilstra fan De Gordyk yn desimber 2019.

"Wat is er gebeurd?"

"Het ministerie heeft toegezegd ermee aan de slag te gaan", seit Rijpstra. "Dus dan denk ik: wat is er in de afgelopen anderhalf, twee jaar gebeurd?"

Rijpstra seit dat hy nea sinjalen krigen hat dat it dreech wie om it messeferbod te regeljen. "Wat dat betreft ben ik ontstemd dat dit zomaar even naar voren komt."

Konsultaasje

Neffens minister Yesilgöz is it probleem dat de wet troch de konsultaasje moat. Dat is in proses dêr't elke wet trochhinne giet, wêrby't eltsenien kommentaar leverje kin op de wet en suggestjes dwaan mei. "Maar dit weten we al twee jaar. Er had dus wel wat meer urgentie in kunnen zitten", foeteret Rijpstra.

Rijpstra hopet dat hy ynkoarten noch offisjeel ynformearre wurdt oer alle tûkelteammen om de wet hinne.