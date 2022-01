Fryske talinten op Eurosonic: ek online fan grutte wearde foar start karriêre

De optredens binne mei tal fan kamera's registrearre. Faske: "Dat hewwe wij wel faker metmaakt, maar optrede foor 'n kamera blyft ongemaklik. Krijst gyn feedback fan peblyk út de saal. Met al die mînsen die't dij ankike, is dat al wat surrealistys, maar ik kin wel in de mezyk opgaan."

Oerdondere troch oandacht

Yn dizze coronatiid falt it foar artysten net ta om troch te brekken, mar mei Faske giet it goed. "Ik bin soms al wat overdonderd deur de andacht. An de ândere kant: wij werke d'r alle dagen hard foor en hope fansels op súkses. At dat slaagt is 't ok wel weer núvver en bizar."

Foar de kommende dagen hat er ferskillende optredens stean, ûnder oare by it telefyzjeprogramma M, it radioprogramma Spijkers met koppen en by 3FM. En as alles goed giet, sil er yn maart op toernee. "Dan staan wij in 't foorprogramma fan 'n artyst, der't ik de naam nou nag niet fan sêge kin, om't 't nag niet definityf is."

Wenne oan online

Blondeau hopet ek dat er yn de takomst wer faker foar publyk spylje kin. "Ik heb er al aan mogen proeven. Die sfeer is magisch, heel anders dan voor camera's. Je verbindt dan echt met publiek, dat mis ik online heel erg. Maar ik denk ook: we moeten maar roeien met de riemen die we hebben."