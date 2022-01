Fryslân hat noed oer gaswinningskoers nije kabinet

Knol wol as it sa trochgiet, lykas yn Grins ôfrûne wykein, in fakkeltocht organisearje: "Om dan te laten zien dat we dat niet accepteren. Dat ze nu juist deze laatste gebieden ook vrij willen geven is voor ons echt onacceptabel."

Douwstra slút him dêrby oan: "It kin net sa wêze dat as de kraan yn Grinslân tichtgiet, dy hjir fol iepen set wurdt. Dêrfoar moatte we yn petear komme mei it kabinet. Want wy wolle Fryslân hjir net in meter leger trochjaan oan de folgjende generaasje."

Yntusken hat de partij Gemeentebelangen Achtkarspelen fragen steld oer de opspoaringsfergunningen.

Yn de Waadsee

Douwstra hat ek noch praat oer de gaswinning yn de Waadsee by Ternaard. Hy hat gjin garânsjes krigen dat it kabinet dêrfan ôfsjocht. Douwstra hat it stânpunt fan de provinsje op 'e nij útlein en hopet dat it kabinet ôfsjocht fan de winning dêr: "Wy binne der noch net. Der sit in oar komponint oan, de natuer. De minister fan Natuer en Stikstof, Christianne van der Wal, moat ek noch op basis fan de boaiemdelgong en de ympakt op de natuer in advys ôfjaan."

Douwstra tinkt dat mei al it ûndersyk dat dien is troch de Ryksuniversiteit Grins en de Waadakademy goed dúdlik is dat der in grutte ympakt is op de natuer. Boppedat, sa stelt de deputearre, leit der ek noch de driging dat de Unesco de wrâlderfguodstatus ynlûkt as de gaswinningsplannen trochgean.