De Schierstins yn Feanwâlden makket kâns op titel moaiste kastiel

"It is hiel moai dat wy dêrby sitte", fertelt Jaap van der Boon fan De Schierstins. "En de Schierstins is ek nochris it iennige kastiel fan Fryslân dat by de nominaasjes sit. Je dogge mei mei it Muiderslot by Muiden en Slot Loevestein. En by al dy grutte kastielen heart De Schierstins dus ek."

"Toerkastiel"

Wêrom it kastiel yn Feanwâlden it moaiste fan Nederlân is? "It is in toerkastiel, en minsken kinne hjir ek noch binnen sjen. Fan dit soart kastielen binne mar in pear yn Nederlân. En dy't der binne, kinst faak net samar besjen. Der leit ek noch in moaie tún omhinne, mei spesjale stinzeplanten."