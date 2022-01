Rjochter wit noch net hokker straf oerfaller út Broeksterwâld krije moat

In psychiater hie advisearre om jeugd-tbs ûnder betingst op te lizzen, wylst de reklassearring jeugd-tbs sûnder betingsten better fûn. De rjochtbank hat dêrom de reklassearring nochris de opdracht jûn om te sjen wat de bêste opsje is.

Kartelmes

Neffens de rjochtbank is it wis dat de fertochte de oerfal dien hat. Hy hie it slachtoffer bedrige mei in kartelmes en rôp dat er jild fan de frou woe. Dy woe har pinpas net jaan wêrnei't de man útnaaide.

De man hat altyd sein dat hy neat mei de oerfal te meitsjen hie, mar dêr giet de rjochter dus net yn mei. Dit komt mei troch it feit dat hy tsjin kunde sein hat dat hy 'een oud vrouwtje' oerfallen hie.

Gedrachsdeskundigen hawwe meardere steurnissen by de man fêststeld. Earder hie hy ek al in man yn Kollumersweach mishannele.