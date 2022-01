Ljouwerter F-35's nei Bulgarije om loftrom te ferdigenjen

De fleantugen sille yn Bulgarije yn april en maaie saneamde 'Quick Reaction Alert-taken' útfiere. Dit hâldt yn dat se ynsetber binne om ûnbekende fleantugen boppe it grûngebiet fan de NAVO te ûnderskeppen. De aksje is dêrnjonken bedoeld as reaksje op de 'zorgwekkende troepenopbouw' oan de grins mei Oekraïne, skriuwt minister Kajsa Ollongren fan Definsje oan de Twadde Keamer.

It is de earste kear dat der F-35's fan de Ljouwerter fleanbasis útstjoerd wurde sille. Sûnt desimber 2020 binne de tastellen operasjoneel. Fan de trije F-35's sille der twa aktyf ynset wurde en is der ien reserve.