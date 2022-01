92 nije sosjale hierwenten yn sintrum It Hearrenfean

De bou fan de wenten is it startsein foar de grutskalige opknapbeurt fan it sintrum fan It Hearrenfean. Der komt in parkeargaraazje ûnder it BK-plein, de Albert Heijn wurdt ferpleatst en der komt mear grien yn it sintrum.

De sloop fan it postkantoar moat noch foar de simmer begjinne, de bou fan de wentoer begjint nei de simmerfakânsje. At alles neffens plan ferrint, wurde de apparteminten yn jannewaris 2024 oplevere. It appartemintekompleks is it heechste dat ea troch wenningstichting WoonFriesland boud is.